Chelsea - Liverpool : FA Cup, Jürgen Klopp annonce la couleur

Chelsea reçoit Liverpool ce mardi soir dans le cadre du 5e tour de la FA Cup. Jürgen Klopp a passé un message choc à ses joueurs et a lâché un petit mot pour Frank Lampard.

Jürgen Klopp décidé à battre Chelsea

Liverpool a réalisé une série de 27 matches de Premier League sans défaite, dont 26 victoires et 1 nul, avant de tomber face à Watford (0-3) le week-end passé. Jürgen Klopp voudrait donc rapidement faire oublier cet épisode. L’occasion lui est donnée contre Chelsea ce mardi soir lors du 5e tour de la FA Cup. Et l’entraîneur des Reds ne compte pas rater cette occasion. En clair, le technicien allemand est déterminé à vaincre Chelsea. Ainsi, après avoir rappelé à ses joueurs qu’il n’y avait qu’ « une seule chance » en FA Cup, Jürgen Klopp les a sommés de gagner pour « aller jusqu'au bout » de la compétition. Et cela « quelle que soit la manière ».

Le manager des Reds se méfie de Frank Lampard

Liverpool veut donc remporter le choc contre Chelsea. Mais dans la suite de sa conférence de presse, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund a reconnu que la tâche « sera vraiment difficile ». Il a avoué se méfier de Chelsea parce que « Frank Lampard fait du super boulot » sur le banc.

Voilà qui ne devrait pas faciliter le travail des Reds contre les Blues. En plus, ces derniers pourraient se sentir surpuissants grâce à la défaite de Liverpool contre Watford.