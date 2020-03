Coronavirus : Ligue des Champions, PSG - Dortmund à huis clos ?

En raison de la propagation du coronavirus, le match retour entre le PSG et le Borussia Dortmund en huitième de finale retour de Ligue des Champions pourrait se jouer à huis clos. Une hypothèse confirmée par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.

PSG - Dortmund : Le huis clos est toujours envisagé

Le match retour entre le PSG et le Borussia Dortmund en Ligue des Champions va-t-il se dérouler dans un parc des Princes vide en raison du coronavirus ? Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, a annoncé ce mardi matin dans des propos rapportés par Le Parisien que les autorités allaient « étudier au cas par cas la tenue des événements sportifs ».

La ministre a indiqué que cette rencontre décisive pour l’avenir européen du Paris Saint-Germain était maintenue « a minima ». Aucun report n’est prévu à ce stade. La rencontre européenne entre le PSG et le Borussia Dortmund aura donc lieu le 11 mars prochain au Parc de Princes. Cependant, un huis clos est toujours envisagé en fonction de l'évolution de la situation, la ministre a indiqué que cela reste « une hypothèse ».

L’évolution de l’épidémie du coronavirus dans la région de Paris est surveillée de très près. « Pour le moment, il est encore tôt pour décider, mais à minima, le match se tiendra » a déclaré la ministre Roxana Maracineanu.

Une semaine nous sépare encore du match retour PSG - Dortmund. Des décisions peuvent donc tombées à tout moment. Des décisions qui seront prises « au niveau local, avec les préfectures » et en concertation avec l'organisateur. « Comme c'est étudié au cas par cas et que c'est dans une semaine, on verra aussi comment la situation évolue et on en parlera avec le Préfet » a précisé la ministre.