ASSE - Stade Rennais : CDF, mauvaise nouvelle pour Saint-Étienne

Les nouvelles en provenance de l’Etrat ne sont pas bonnes pour l’ ASSE avant la demi-finale de la Coupe de France contre le Stade Rennais jeudi soir (coup d'envoi 20h55).

ASSE : Khazri, Hamouma et Nordin forfaits contre Rennes ?

À deux jours de la demi-finale de la Coupe de France entre l’ ASSE et le Stade Rennais, Claude Puel n’est pas certain de récupérer ses blessés. D’après les indiscrétions de L’Équipe, Wahbi Khazri , Romain Hamouma et Arnaud Nordin sont certes en reprise, mais ils n’ont toujours pas intégré le collectif de Saint-Étienne à l’entrainement.

Du coup, la participation de ces trois joueurs offensifs ce jeudi 5 mars ne serait pas possible, si l’on en croit le quotidien sportif. Les Verts se sont entrainés à huis clos ce mardi matin. Ils se prépareront également mercredi lors de leur dernière séance, sans leur public.

Wahbi Khazri et Romain Hamouma ont manqué les quatre derniers matchs de l’ ASSE en Ligue 1. Ils n’ont pas pris part aux face-à-face avec le Montpellier HSC (1-0), le Stade Brestois (3-2), le Stade de Reims (1-1) et le derby perdu contre l’ OL. Arnaud Nordin est lui absent depuis le 25 janvier 2020 et la victoire sur le Nîmes Olympique (2-1).

Loïc Perrin ne serait toujours pas opérationnel !

Blessé à l'entrainement le 20 février suite à une glissade, Loïc Perrin ne semble toujours pas opérationnel. Il ne serait toujours pas remis de sa lésion musculaire à sa cuisse. Claude Puel s'était pourtant montré rassurant le lendemain de la chute du capitaine. « On a eu peur pour Loïc Perrin, mais ce n'est pas grave. Il a été touché à un muscle de la hanche droite et à l'ischio de la jambe opposée », avait-il affirmé en conférence de presse.

Si les informations de la source se confirment, l'entraineur de l' ASSE serait encore fortement handicapé offensivement face aux Bretons, comme c'était le cas lors du derby. Dans l’entrejeu, Sainté a néanmoins une bonne nouvelle, Puel pourra compter sur Mahdi Camara (21 ans). Le jeune milieu de terrain est de retour de suspension après avoir raté le derby à Lyon.