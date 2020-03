Coronavirus : les responsables de l'UEFA ont pris une décision

Les responsables de l'UEFA, comme ceux de plusieurs autres fédérations sportives et nationales, ce sont réunis hier afin de prendre des décisions sur le Coronavirus. L'impact de cette épidémie est déjà palpable sur le sport en général et le football en particulier.

Coronavirus : la décision prise par les responsables de l'UEFA

Les patrons du football en Europe ont passé "seulement deux minutes" à discuter de la menace potentielle que représente l'épidémie de Coronavirus pour le championnat d'Europe prévu cet été et pour le reste de la saison des clubs. La réunion du comité exécutif à Amsterdam conclue à une décision très prudente.

En effet, les officiels sont déterminés à ne pas paniquer malgré les perturbations croissantes causées par le virus qui ont conduit à reporter cinq matchs de Serie A le week-end dernier et à reporter la finale de la Coupe d'Italie à la fin du mois de mai. De même, le match d'ouverture de l'Euro 2020 entre l'Italie et la Turquie doit avoir lieu à Rome le 12 juin, mais l'UEFA ne se précipitera pas pour prendre une décision et agira en fonction des conseils qui lui seront donnés par les gouvernements.

La question sur le Coronavirus a été soulevée par le président Alexsander Ceferin lors du comité exécutif de lundi, mais selon le quotidien britanniqueDaily Mail, une source présente a déclaré que la discussion n'avait duré que deux minutes, la réunion de deux heures étant dominée par la décision d'attribuer la finale de la Ligue Europa à Budapest et par des modifications mineures du règlement.

Nous réagirons à ce que les autorités locales vont proposer

"Nous sommes en contact avec les autorités, nous sommes entre les mains des autorités locales, et nous traiterons tout ce qu'elles nous diront", a déclaré un porte-parole de l'UEFA avant de continuer. "Il n'y a aucune menace pour d'autres matches dont j'ai eu connaissance, à part ceux qui ont déjà été modifiés. Nous sommes en contact avec les autorités locales et nous réagirons à ce que les autorités locales disent, ou à ce que l'Organisation mondiale de la santé et d'autres personnes disent," a conclu le porte-parole de l'UEFA.