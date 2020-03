Ligue des Nations : quels adversaires pour l’Équipe de France ?

Après sa première édition lancée en septembre 2018, qui a vu le Portugal de Cristiano Ronaldo l’emporter, la Ligue des Nations signe son grand retour. Le tirage au sort est prévu ce mardi soir et le tournoi est censé se tenir de septembre 2020 à juin 2021. Dans le Chapeau 2, l’Equipe de France pourrait tomber sur des équipes difficiles à battre.

Ligue des Nations : la compétition a quelque peu changé de format

Juste après être devenus champions du monde, les Bleus ont participé à une nouvelle compétition, la Ligue des Nations. Une compétition marquée par la fin de l'aventure précoce pour l'équipe de France, éliminée par les Pays-Bas en phase de groupe. Ces derniers ont d'ailleurs perdu en finale face au Portugal (1-0). Cette nouvelle édition dont le tirage au sort est fixé pour ce mardi à 18 h, se tiendra du 3 septembre 2020 au 6 juin 2021.

Plusieurs changements sont d’ailleurs prévus. Initialement, il existait quatre ligues avec un nombre d'équipe différent du nouveau format. En effet, pour sa première édition, les équipes étaient reparties comme suit : Ligue A (12 équipes), Ligues B (12 équipes), Ligue C (15 équipes) et Ligue D (16 équipes). Désormais, il s’agira de 16 sélections en Ligue A, 16 en Ligue B, 16 en Ligue C et enfin 7 en Ligue D. En ce qui concerne l’Equipe de France, deuxième de son groupe, le tirage peut être tendu ce soir.

A quel tirage peut s’attendre les joueurs de Didier Deschamps ?

En tenant compte du classement de la première édition, les Bleus croiseront automatiquement une équipe ayant participé à la phase finale. Les possibilités sont le Portugal, les Pays-Bas, l’Angleterre et la Suisse. A cela pourra s’ajouter les promus que sont la Bosnie-Herzégovine, l’Ukraine, le Danemark et la Suède. Ce qui élimine les autres grosses écuries que sont la Belgique, l’Espagne et l’Italie, présents dans le même chapeau que l’Equipe de France.

La réponse dès 18H.