ASSE - Mercato : Le sort de deux recrues estivales déjà scellé ?

Deux joueurs arrivés à l’ ASSE l’été dernier n'entrent pas dans les plans de Claude Puel, l'entraineur et manager général de Saint-Étienne. Leur sort semble déjà scellé, en vue du mercato estival 2020.

ASSE : Sergi Palencia et Jean-Eudes Aholou déjà sur le départ ?

Sergi Palencia et Jean-Eudes Aholou ont rejoint l’ ASSE l’été dernier. Le premier a fait l’objet d’un transfert du Barcelone pour un montant estimé à 2 M€. Quant au deuxième, il a été prêté par l’AS Monaco pour une saison mais sans option d’achat. Le défenseur latéral droit espagnol et le milieu de terrain ivoirien ne sont pas parmi les premiers choix de Claude Puel.

Depuis la nomination de ce dernier le 4 octobre 2019, Sergi Palencia a joué 5 matchs de Ligue 1 et a été titulaire autant de fois. Mais il ne figure plus dans le groupe de l’entraineur depuis son dernier match contre le FC Nantes (0-2), le 12 janvier 2020.

Même s’il a été blessé ou suspendu, Jean-Eudes Aholou a fait seulement 6 apparitions pour 3 titularisations sous les ordres du successeur de Ghislain Printant. Le transfuge du club du Rocher n’était pas dans l’effectif de Claude Puel lors des trois dernières journées de Ligue 1.

Aholou vers un retour à Monaco, Sergi Palencia sur le marché ?

D’après les indiscrétions de But Football Club, ces deux joueurs sont partis pour quitter l’ ASSE l’été prochain. En d’autres termes, Jean-Eudes Aholou devrait retourner à Monaco, club auquel il est lié jusqu’en juin 2023. Quant à Sergi Palencia, il devrait être mis sur le marché. Sauf si la roue tourne pour lui, plus précisément si le club ligérien change d’entraineur, ou encore si ses concurrents directs Mathieu Debuchy et Yvann Maçon sont blessés.