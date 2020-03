Chelsea - Liverpool : Le choc de ce mardi à Stamford Bridge

Alors que Liverpool se rend sur la pelouse de Chelsea, Jurgen Klopp promet d’aligner sa meilleure équipe, sûrement pour relancer ses joueurs après leur première défaite en Premier League samedi dernier face à Watford (3-0). Frank Lampard quant à lui déplore les blessures de ses joueurs majeurs, un casse-tête à venir pour constituer une équipe solide et à même d’affronter l’artillerie lourde des Reds.

Le coach de Liverpool compte aligner une équipe ultra compétitive

Lors des deux précédents tours, ce sont des équipes remaniées qui ont représenté Liverpool en Coupe. Seulement, la défaite de samedi face à l’équipe de Watford a poussé Jurgen Klopp à prendre la décision d’aligner son meilleure onze ce soir face à Chelsea. Le triple objectif championnat, coupe et ligue des champions est désormais la priorité des Reds. Une victoire ce soir en FA Cup est impérative pour y arriver. Liverpool n’a plus remporté la FA Cup depuis 2006. C’est donc un rêve qui se dessine, et si le championnat est déjà acquis, c’est plus compliqué pour la Ligue des Champions, car Liverpool a un but de retard sur l’Atletico Madrid.

Contrairement à Liverpool où le coach dispose de son effectif quasiment au complet, le manager des Blues devra composer avec des absents importants dans tous les secteurs de jeu. Il pourra encore compter sur l’attaquant français Olivier Giroud probablement titulaire ce soir.

Lampard doit composer avec les absences de plusieurs cadres

Les joueurs de Chelsea qui seront opposés à l’équipe de Jurgen Klopp mardi soir auront du pain sur la planche. Frank Lampard a déploré les blessures de plusieurs cadres. Il s’agit entre autres de ses défenseurs Andreas Christensen et Antonio Rudiger, son milieu de terrain N’golo Kanté, sans oublier ses attaquants Callum Hudson-Odoi, Pullisic et Tammy Abraham. Un véritable casse-tête pour l’entraîneur compte tenu de leur efficacité. Heureusement qu’Oliver Giroud et Marcos Alonso sont des remplaçants de qualité pouvant véritablement mettre à mal la défense des Reds.