Stade Rennais : CDF, Mendy veut battre l’ASSE et jouer la finale

Edouard Mendy s’est exprimé sur la prochaine rencontre du Stade Rennais face à l’ASSE en demi-finale de la Coupe de France. Le portier rennais a confiance en son équipe pour aller s’imposer face aux Verts.

Stade Rennais : Edouard Mendy rêve d’une finale en Coupe de France

Après avoir battu le Toulouse FC (2-0) le week-end dernier, le Stade Rennais a rendez-vous avec l’AS Saint-Étienne dans le cadre des demi-finales de la Coupe de France. En effet, le club rennais ira défier l’ASSE au chaudron ce jeudi à partir de 20h55.

Présent en conférence de presse, Edouard Mendy s’est exprimé sur cette rencontre. Le gardien de but s’apprête à jouer sa première demi-finale de Coupe de France et espère battre les Verts afin de se qualifier pour la finale. « C’est une Coupe qui fait rêver et pouvoir espérer jouer une finale, c’est vraiment quelque chose de beau », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Ouest France.

Méfiance pour le Stade Rennais

Tenant du titre, le Stade Rennais souhaite conserver sa couronne. Aucune chance donc de laisser filer cette demi-finale face à l'ASSE. Les Bretons ont à coeur de s’imposer face à une équipe stéphanoise mal en point. Il faut dire que l’AS Saint-Etienne reste sur une spirale négative depuis plusieurs semaines. Les hommes de Claude Puel ont concédé cinq défaites et un nul lors des six dernières journées de Ligue 1. Un bilan plus ou moins inquiétant pour les Verts.

Toutefois, Edouard Mendy reste méfiant. Le gardien du Stade Rennais se méfie de l’ASSE. Il s’attend à un match difficile face à l’AS Saint-Étienne. « Ce sera face à un adversaire qu’on a déjà affronté, dans un contexte différent. Mais il ne faudra pas tout multiplier », a-t-il déclaré. L'ASSE est donc prévenue. Les Rennais n'ont pas l'intention de laisser filer cette demi-finale, le match à Geoffroy-Guichard s'annonce mouvementé.