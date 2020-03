RB Leipzig Mercato : 4 cadors s’empoignent pour Timo Werner

Timo Werner fait les beaux jours du RB Leipzig. Mais hélas, l'aventure pourrait ne pas durer jusqu’en juin 2023, date de la fin de son contrat. Pas moins de 4 grosses écuries européennes seraient attirées par le profil du buteur allemand.

Timo Werner sous contrat avec le RB Leipzig jusqu’en juin 2023

Timo Werner brille à la pointe de l’attaque du RB Leipzig. D’un point de vue contractuel, le club de Bundesliga ne devrait pas s’inquiéter pour l’avenir de son buteur. Ce dernier est lié jusqu’en juin 2023. Autrement dit, c’est un bail longue durée.

4 gros d’Europe aux trousses de la pépite allemande ?

Mais Timo Werner pourrait ne pas arriver au bout de son contrat avec le RB Leipzig. Pour la simple et bonne raison que 4 grands clubs européens seraient très désireux de le signer dès la saison prochaine.

L’intérêt du FC Barcelone, qui doit trouver un remplaçant à Luis Suarez, est connu de tous. Les recruteurs barcelonais semblent cependant plus attirés par Lautaro Martinez, attaquant de l’ Inter Milan. Mais la clause libératoire de 111 millions d’euros plus les réticences des dirigeants intéristes compliquent le dossier. Deux bonnes raisons pour lesquelles le FC Barcelone n’aurait rien perdu de son désir de signer le prodige du RB Leipzig.

Une piste qui intéresserait également la Juventus Turin. Composé de Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Higuain, le secteur offensif turinois semble bien fourni. Mais le fait est que tous ces joueurs sont en baisse de régime. D’où le désir de la Juventus Turin de recruter Timo Werner pour booster à nouveau son secteur offensif.

Enfin, alors qu’ils se croyaient seuls en lice pour une signature de Timo Werner, les recruteurs barcelonais et turinois devraient désormais affronter la concurrence de deux autres clubs. Selon The Sun, Liverpool et Manchester United se sont désormais mis en tête de signer le prodige allemand de 23 ans la saison prochaine. Une affaire qui pourrait aller très vite puisqu’une clause de 30 millions d’euros pourrait être payée avant fin avril.