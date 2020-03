Barça Mercato : Rakitic se rapprocherait de l’Atletico Madrid

En manque de temps au FC Barcelone, Ivan Rakitic suscite la convoitise de l’Atletico Madrid. Et aux dernières nouvelles, le milieu de terrain croate aurait répondu favorablement à l’intérêt madrilène.

FC Barcelone : Ivan Rakitic, une préférence pour l’Atletico Madrid ?

Cette saison, Ivan Rakitic a perdu son statut de titulaire au FC Barcelone. Le milieu de terrain est relégué sur le banc de touche catalan au profit de Frenkie De Jong ou encore d'Arthur Melo. Et le nouvel entraineur du Barça, Quique Setien, n'a pas vraiment l'air convaincu par son profil.

Ivan Rakitic est alors régulièrement laissé sur le banc ou utilisé avec parcimonie. Un traitement délicat qui commence à agacer le milieu de terrain. Déjà durant le mercato, le vice-capitaine avait clairement affiché son souhait de quitter le navire catalan. S’il est finalement resté au FC Barcelone en cette deuxième partie de saison, le joueur de 32 ans ne renoncerait pas à ses envies d’ailleurs. Et en cas de départ, ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir.

Le Paris Saint-Germain, l’Inter Milan, la Juventus et l’Atletico Madrid suivraient de très près sa situation à Barcelone. Sauf qu’Ivan Rakitic aurait déjà une préférence pour la suite de sa carrière. Selon des informations publiées par Marca, Ivan Rakitic privilégierait un transfert à l’Atletico Madrid. Il souhaiterait rejoindre les Colchoneros alors qu'il lui reste une année de contrat, celui-ci expirant en juin 2021. Et du côté du FC Barcelone, on ne s’opposerait pas vraiment à son départ.

Un départ déjà envisagé ?

En effet, le FC Barcelone ne verrait pas d’un mauvais oeil le départ d’Ivan Rakitic durant le prochain mercato. Mais que les Colchoneros se gardent de crier victoire, car les dirigeants barcelonais espèrent toucher une grosse somme sur son transfert. Les Madrilènes sont donc prévenus, il faudra sortir le chéquier pour l’ancien Andalou.