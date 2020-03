Nîmes Olympique : Rani Assaf reçoit un tacle du maire de Nîmes

Le Nîmes Olympique va très mal sur le terrain, mais également en dehors. En témoigne l’attaque du maire Jean-Paul Fournier au président du club gardois Rani Assaf.

Jean-Paul Fournier s'en prend au président Rani Assaf

Le Nîmes Olympique est 18e de Ligue 1 et barragiste après 27 journées. Le club de Rani Assaf ne compte que 5 points d’avance sur le premier relégable, le Dijon FCO. Ajoutée aux difficultés de l’équipe de Bernard Blaquart, la mort de l’un de ses supporters, lors de la réception de l’OM vendredi dernier.

Il faut également rappeler que les supporters ultras, les Gladiators, sont farouchement opposés au dirigeant. Ils reprochent à ce dernier de mépriser les fans du club. En effet, un supporter de 22 ans a été arrêté et sera jugé le 5 octobre prochain pour « jet de projectile ». Ce dernier avait lancé un paquet de mouchoirs sur le terrain lors du match contre Lyon, le 6 décembre 2020.

Et ce n’est pas tout ! Jean-Paul Fournier, le maire de Nîmes, candidat à sa propre succession, a attaqué Rani Assaf. « Ce monsieur est président du Nîmes Olympique mais il n'aime pas le Nîmes Olympique », a taclé l’élu local sur France Bleu Gard Lozère. Selon « l’impression » de ce dernier, le président du NO « se fout du club et des supporters ».

« Quand je vais au stade, je suis assis à côté de lui pendant 90 minutes et on ne s'adresse pas la parole. S'il veut rester président, je ne peux pas l'en empêcher, c'est son problème. Mais moi, je n'ai pas d'atomes crochus avec lui », a martelé Jean-Paul Fournier, dans des propos rapportés par So Foot.

Décès d'un supporter, le communiqué du Nîmes Olympique

Concernant le décès du supporter nîmois lors de la défaite contre l’Olympique de Marseille (2-3) au Stade des Costières en ouverture de la 27e journée, Nîmes Olympique a publié un communiqué officiel. « C’est avec tristesse que le club a appris le décès de Cédric, supporter du Nîmes Olympique et abonné en Tribune Sud, vendredi soir lors du match Nîmes Olympique – Olympique de Marseille. Le club présente ses sincères condoléances à la famille de Cédric ainsi qu’à ses proches. En accord avec sa famille, un hommage lui sera rendu à l’occasion de la réception de Bordeaux, le samedi 21 mars, match dont l’intégralité de la recette sera reversée à son fils Loïc », a écrit le club du Gard sur son site internet.