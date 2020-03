PSG : Didier Deschamps comprend Paris sur le cas Kylian Mbappé

Alors que Kylian Mbappé avait publiquement fait part de son intention de disputer les Jeux olympiques de Tokyo cet été, le Paris Saint-Germain ne semble pas de cet avis et aurait interdit à son joueur d'y participer. Indirectement concerné par cette histoire, Didier Deschamps a réagi mardi soir à cette nouvelle.

Deschamps : "Il ne s'agit pas du seul joueur dans ce cas"

C'était l'un des grands objectifs estivaux de Kylian Mbappé. Certain de disputer l'Euro 2020 (12 juin-12 juillet), Kylian Mbappé avait fait savoir à la Fédération Française de Football qu'il souhaitait également participer aux Jeux olympiques de Tokyo.

Emballé par cet audacieux projet, le meilleur buteur du Championnat de France devait cependant obtenir l'accord de son club pour participer à un tournoi qui se disputera du 24 juillet au 9 août prochain, soit en dehors des fenêtres internationales fixées par la FIFA.

Souhaitant protéger son prodige, le PSG aurait récemment fait savoir qu'il n'était pas enclin à libérer son attaquant, le club de la capitale considérant certainement que l'enchaînement Euro - JO serait risqué pour un joueur déjà très sollicité depuis le début de l'exercice 2019-2020 et qu'il pourrait y avoir un impact négatif sur son rendement la saison prochaine.

En retrait sur ce dossier puisque non concerné par le choix des hommes amenés à partir au Japon cet été, Didier Deschamps a cependant donné son avis mardi en marge du tirage au sort de la Ligue des Nations.

"Je ne suis pas sélectionneur des joueurs pour les Jeux olympiques, c'est Sylvain Ripoll. Apparemment, le PSG s'est opposé au fait que Kylian Mbappé puisse être sélectionné, mais il ne s'agit pas du seul joueur dans ce cas. L'employeur, c'est le PSG, la compétition se déroule hors dates FIFA, ça vient après un Euro et ça se disputera dans des conditions climatiques pas évidentes avec des températures élevées et un taux d'humidité important... Le PSG est dans son droit. Après, concernant l'aspect sportif, je suis bien évidemment pour que les équipes soient les plus performantes possibles et qu'elles alignent leurs meilleurs joueurs", a déclaré le sélectionneur de l'équipe de France au micro de la chaine L'Equipe.

Outre Kylian Mbappé, Neymar devrait également être contraint de renoncer aux JO de Tokyo au vu de la position du PSG.