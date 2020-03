Coronavirus : Le Stade Rennais prend des mesures de précaution

Face à la menace que représente le coronavirus, le Stade Rennais prend ses précautions. Le club breton a annoncé dans un communiqué une série de mesures de précaution pour limiter la propagation du virus.

Stade Rennais : Pas de selfies et dédicaces avec les joueurs

Alors que l'épidémie du coronavirus s'étend en France, des mesures de précautions continuent d’être prises pour tenter d’endiguer la propagation du virus. En Bretagne où plusieurs cas ont été signalés, le Stade Rennais reste très attentif à cette crise sanitaire. Le club breton a notamment pris plusieurs mesures pour éviter la propagation de la maladie.

Ainsi, les joueurs du Stade Rennais « n’accorderont plus de selfies et de dédicaces pour une durée indéterminée », peut-on lire dans le communiqué publié sur le site officiel du club. De plus, les Rouge et Noir ne se présenteront pas dans les salons officiels du Roazhon Park après le match contre Montpellier HSC prévu ce dimanche à 17h00 (28e journée de Ligue1). Mais ce n’est pas tout…

Fermeture de la Piverdière

Le Stade Rennais a également décidé de s’entraîner à huis clos cette semaine. Les séances d’entraînement se dérouleront sans les supporters, en préparation de la demi-finale de Coupe de France contre l’ AS Saint-Étienne (ce mercredi au stade Geoffroy Guichard). Cette fermeture de la Piverdière est donc l’une des dispositions pour éviter la propagation du coronavirus qui sévit actuellement sur le territoire.

La Bretagne est actuellement la 3ème région la plus touchée de France. 19 cas, dont 12 dans le Morbihan, ont déjà été signalés. Des mesures de restriction ont été prises, dont l’interdiction de rassemblements collectifs, la fermeture d’établissements scolaires, demande de limitation des déplacements… « Toutes les mesures possibles pour contenir les éventuelles transmissions du virus sont prises », a précisé l’Agence régionale de santé mardi dernier lors d’une conférence de presse dans le Morbihan.