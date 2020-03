LOSC Mercato : L'avenir de Loïc Rémy bientôt clarifié ?

En pleine course pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, le LOSC peut compter actuellement sur un Loïc Rémy en pleine forme et qui ne semble pas perturbé par le fait qu'il soit en fin de contrat à la fin de la saison.

Loïc Rémy toujours au LOSC la saison prochaine ?

Bien plus constant depuis quelques semaines - si l'on met à part la frustrante défaite concédée contre l'OM le 16 février dernier (1-2) - et totalement dans les clous pour finir sur le podium en fin de saison, le LOSC fait une excellente impression actuellement.

Vainqueur de cinq de ses six derniers matches disputés en Ligue 1, le club nordiste semble plus équilibré depuis le passage en 4-4-2 et le replacement de Renato Sanches au coeur du jeu.

Mais l'autre enseignement des dernières semaines est la renaissance de Loïc Rémy, passé de remplaçant de Victor Osimhen à titulaire indiscutable depuis le passage à deux attaquants décidé par Christophe Galtier.

Très complémentaire du Nigérian et efficace devant le but, à l'image de son doublé inscrit contre Toulouse il y a dix jours, l'international français (31 sélections, 7 buts) est quasiment devenu indispensable au LOSC, et ce alors que son contrat se termine à la fin de l'exercice 2019-2020.

Pas pressé de régler sa situation contractuelle, le joueur de 33 ans aurait en réalité une clause dans son contrat actuel qui lui permettrait de prolonger d'une saison, selon une information révélée par RMC Sport.

Le média affirme également que les représentants de l'attaquant discuteraient activement avec les dirigeants nordistes afin que celui-ci puisse poursuivre son aventure dans le Nord, l'opération semblant même en bonne voie.

Arrivé à Lille en juillet 2018 en provenance de Las Palmas, Loïc Rémy a disputé 58 matches depuis qu'il a reposé ses valises en Ligue 1.