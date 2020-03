Juve-OL: Covid-19, les autorités italiennes ont pris une décision

Le match retour entre la Juventus et l’ OL devrait se jouer à huis clos le 17 mars. C’est la recommandation des autorités italiennes pour lutter contre le Coronavirus qui fait rage dans le pays.

Juventus - OL à huis clos, selon les autorités italiennes

La propagation du Coronavirus en Italie a bouleversé le championnat transalpin. Avant le 8e de finale retour de Ligue des Champions entre l’ OL et la Juventus à Turin, le gouvernement italien a pris une décision ferme concernant tous les événements sportifs.

D’après le quotidien la Repubblica, un comité scientifique convoqué par le gouvernement a proposé que toutes les manifestations se déroulent à huis clos, pour une durée de 30 jours. Cette mesure ne concerne pas que les localités désignées comme les foyers de l’épidémie, mais tout l’ensemble du territoire, d’après la source.

Du coup, le match de l’ OL contre la Vieille Dame devrait se disputer sans spectateurs. Jean-Michel Aulas avait envisagé la délocalisation du match, car plusieurs régions de l’Italie, dont le Piémont et la Lombardie, sont touchées par la pneumonie virale.

L'UEFA s'en remet aux décisions des autorités locales

Concernant l'UEFA, elle a fait savoir qu'elle se conformerait à la décision des autorités locales des territoires où se déroulent les matchs de Ligue des Champiosn et de Ligue Europa. « Nous sommes en contact avec les autorités locales et nous réagirons à ce qu'elles disent, ou à ce que l'Organisation mondiale de la santé et d'autres personnes disent. Nous traiterons tout ce qu'elles nous diront », a indiqué le porte-parole de l'UEFA à l'issue de la réunion du comité exécutif tenue à Amsterdam aux Pays-Bas.

Prévue ce mercredi 4 mars, la demi-finale retour de la Coupe d'Italie entre la Juventus et l'AC Milan a été reportée. Elle se disputera finalement à la fin du mois de mai. Cinq matchs de Serie A prévus le week-end dernier avaient été aussi reportés.