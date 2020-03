FC Nantes, OM - Mercato : Un prix fixé pour ce crack de Ligue 2

Le FC Nantes et l’ OM seraient à la lutte pour recruter la nouvelle coqueluche de Ligue 2, Adrian Grbic. Mais l’attaquant de Clermont Foot a un prix qu’il faudra payer pour obtenir sa signature.

Adrian Grbic dans le viseur du FC Nantes et de l’ OM

Adrian Grbic réalise une belle saison en Ligue 2 avec Clermont Foot. L’attaquant autrichien a déjà inscrit 16 buts et délivré 4 passes décisives en 25 rencontres (toutes compétitions confondues) cette saison. Des performances qui suscitent la curiosité de plusieurs clubs de Ligue 1.

En effet, le FC Nantes ne reste pas indifférent devant le talent du buteur de 23 ans. Le club entrainé par Christian Gourcuff serait très intéressé par son profil et voudrait le recruter en vue du prochain mercato estival. L’Olympique de Marseille serait également sur le coup. Le club marseillais souhaite renforcer son secteur offensif en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Il est vrai que Valère Germain rend quelques bons services à l'entraineur marseillais André Villas-Boas, mais il manque d’efficacité devant les buts. C’est pourquoi les dirigeants marseillais souhaiteraient faire venir un nouvel attaquant pour épauler Dario Benedetto la saison prochaine. Du coup, les noms de Mbaye Niang (Stade Rennais) ou encore Michy Batshuayi (Chelsea) sont évoqués dans la presse. Mais ce n'est pas tout.

Les recruteurs marseillais travailleraient discrètement sur la piste menant à Adrian Grbic. Un dossier délicat pour l'OM, d’autant plus qu’Adrian Grbic est l’un des attaquants les plus convoités de Ligue 2.

Pas moins de 6 M€ pour Adrian Grbic

Conscient de l’intérêt de l’ Olympique de Marseille, du FC Nantes, du Stade de Reims et d’autres clubs, Clermont Foot devrait en effet faire monter les enchères pour Adrian Grbic. C’est du moins ce que révèle YohZe. L’insider explique que l’actuel cinquième de Ligue 2 exigerait pas moins de six millions d’euros pour laisser filer son buteur. « Son prix va dépendre de la concurrence et de sa fin de saison, mais minimum 6M€. Il avait déjà eu des offres cet hiver », a-t-il posté sur son compte Twitter.

Les différents courtisans sont donc avertis. Ils savent désormais à quoi s’en tenir pour l’ancien buteur de Stuttgart.