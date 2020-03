PSG Mercato : Le plan fou du Barça pour arracher Neymar à Paris

La presse catalane vient de faire une nouvelle révélation au sujet de l’intérêt du Barça pour Neymar. Le club espagnol pourrait lancer les hostilités avant l’été pour l’attaquant du PSG.

Offensive du Barça pour Neymar avant l’été ?

Malgré le différend qui l’oppose à Neymar en justice, le Barça veut toujours rapatrier l’attaquant du PSG. Mercredi, Sport a de nouveau révélé que le FC Barcelone compte revenir à la charge pour le joueur de 28 ans. D’après le média catalan, un facteur pourrait contribuer à une offensive blaugrana avant le mercato d’été.

Dans sa Une, Sport révèle que Neymar est « l’objectif numéro 1 » du Barça. A en croire le média pro-barcelonais, le FC Barcelone souhaite une élimination du PSG contre Dortmund en Ligue des Champions pour récupérer le Brésilien. Le journal va même plus loin, puisqu’il révèle que l’ancien blaugrana peut lui-même rompre « unilatéralement » son contrat avec le Paris Saint-Germain.

Un PSG-Dortmund crucial pour le Barça ?

Sport invoque une nouvelle règle FIFA. Celle-ci stipule que sans prolongation de contrat, le joueur peut casser unilatéralement son bail. Pour Neymar, le journal révèle qu’après trois ans au PSG, l’attaquant brésilien peut rompre son engagement et verser 180 millions d’euros au Paris Saint-Germain. Il lui suffira juste de le signifier à sa direction 15 jours avant son dernier match de la saison.

Le match retour entre le PSG et le Borussia Dortmund sera donc particulièrement suivi par le Barça. Les Catalans espèrent que Neymar, qui attend de voir jusqu’où le PSG ira en Ligue des Champions avant de prolonger, ne franchira pas les huitièmes de finale.

Par cette voie, le Barça espère ne plus avoir à discuter avec la direction du PSG. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo sont farouchement opposés à un départ de Neymar. Mais aussi, le club espagnol entend faire des économies (pas plus de 180 millions sur le crack auriverde) pour renforcer son effectif la saison prochaine. Le sort de Ney au PSG pourrait être scellé le soir du 11 mars prochain.