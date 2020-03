Équipe de France : Le point sur l’état physique des bleus

L’équipe de France va participer à l’Euro 2020 l’été prochain. A 100 jours du début de ce rendez-vous, Foot Sur7 se propose de réaliser un état des lieux sur la forme physique dans laquelle se trouvent les héros du Mondial 2018.

Équipe de France : une défense qui revient tout doucement

Blessures. Ce mot suffit à résumer la saison 2019/20 d’une partie importante des cadres de Didier Deschamps. En commençant par le capitaine emblématique de l’équipe de France, Hugo Lloris qui est revenu après une grave blessure au coude. Il a été éloigné des terrains pendant plus de trois mois. Lloris a repris ce 22 janvier et est de nouveau à l’infirmerie a cause d’un adducteur douloureux.

Lucas Hernandez a aussi été éloigné des terrains suite à une rupture partielle du ligament interne de la cheville droite contracté en octobre dernier. De retour avec le Bayern Munich trois mois après, il va rapidement tenter de retrouver son meilleur niveau.

Paul Pogba, N'Golo Kante, un milieu décimé par les blessures

Le cas le plus gênant concerne probablement Paul Pogba. Le milieu de terrain a très peu joué cette saison (8 matchs, 6 titularisations). Pogba a été opéré de la cheville droite le 3 janvier. Son niveau actuel sur le terrain est inconnu, mais le joueur suivi de près par le Real Madrid devrait reprendre la compétition au plus tard le week-end prochain. Trop tard pour faire partie de la prochaine liste de Didier Deschamps selon nous.

Un autre milieu de l’équipe de France, N’Golo Kanté, est toujours blessé. Le joueur de Chelsea a été touché musculairement le 17 février dernier. Toutefois, sa blessure ne serait pas très grave. L’ancien joueur de Leicester devrait être de retour très bientôt.

Moussa Sissoko, aussi dans le dur physiquement, se soigne en ce moment à Clairefontaine. Le joueur de Tottenham est en avance sur son programme. Supposé retrouver la compétition au début du mois d’avril, Sissoko est engagé dans une course contre la montre pour retrouver son meilleur niveau d’ici l’Euro 2020.

Chez les attaquants, un forfait et des blessures à répétitions

Ousmane Dembélé de son côté a déjà dit adieu à l’Euro 2020 à cause d’une cuisse récalcitrante. L’ailier du FC Barcelone a été opéré du genou droit le 7 janvier dernier. C’est une saison à oublier pour Dembélé.

La situation de Florian Thauvin est quelque peu confuse. En effet, l’attaquant de l’Olympique de Marseille a été opéré de la cheville le 13 septembre. Il aurait déjà dû reprendre la compétition, mais la direction de son club reste très prudente et préfère le ménager pour le moment. Normalement, Thauvin retrouvera les terrains de la Ligue 1 avec l’OM courant mars.

Kingsley Coman inquiète toujours. Blessé en décembre dernier lors du match de la Ligue des Champions contre Tottenham à l’Allianz Arena, l’attaquant de l’équipe de France est revenu en février et s’est de nouveau blessé. Certes, la dernière blessure est moins grave, mais tout de même, Kingsley Coman se blesse beaucoup...

Blessures et manque de rythme, la liste des bleus pour les matches amicaux du mois de mars risque d’être surprenante. Plusieurs nouveaux devraient avoir leurs chances. Comme quoi, le malheur des uns fait le bonheur des autres…