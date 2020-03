Inter Mercato : Lautaro Martinez, le Barça augmente son offre

Le Barça fait de Lautaro Martinez sa cible offensive privilégiée en vue du prochain recrutement estival. Pour convaincre l’ Inter Milan de lui céder la pépite argentine, le club catalan aurait revu son offre à la hausse.

Lautaro Martinez, priorité estivale du Barça ?

Le Barça évolue sans véritable avant-centre de formation depuis la blessure de Luis Suarez. Une situation inquiétante pour le club barcelonais qui éprouve de plus en plus de difficultés à trouver le chemin des filets, comme l’a montré le Clasico. Pour les recruteurs blaugranas, le moment est alors venu d’envisager la signature d’un autre buteur lors du mercato estival. Après avoir sondé plusieurs profils, Josep Maria Bartomeu et son staff auraient décidé de privilégier la piste menant à Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter Milan.

Une offre alléchante du Barça pour Lautaro Martinez ?

Brillant à la pointe du secteur offensif de l’Inter Milan, la perle argentine aurait donc séduit les recruteurs catalans. Ces derniers auraient fait une première offre de 70 millions d’euros en incluant Arturo Vidal et Nelson Semedo. Une proposition qui ne semble pas avoir séduit les responsables de l’ Inter Milan. Car El Chiringuito annonce que les Barcelonais envisagent de formuler une nouvelle offre de 90 millions d’euros plus Arturo Vidal. On sait que le milieu de terrain chilien plaît beaucoup à Antonio Conte qui l’a déjà entraîné à la Juventus de Turin.

Une chance de séduire l’ Inter Milan ?

Le Barça voudrait donc proposer 90 millions d’euros et Arturo Vidal en échange de Lautaro Martinez. Cette offre n'est pas négligeable, elle serait même alléchante. Mais rien ne dit que l’Inter Milan sera séduit car les responsables intéristes ne réclameraient pas moins de 111 millions d’euros. Ce qui correspond à la clause libératoire du joueur de 23 ans.