Adama Traore et son incroyable record en Premier League

La star des Wolves, Adama Traore, est l’auteur d’un incroyable record effectué sur ses 16 derniers matches. Ciblé par le FC Barcelone pour l’été prochain, le joueur de Wolverhampton inquiète.

Adama Traore s’est luxé l’épaule trois fois en 16 matches

Traore, la véritable star des Wolves et phénomène de la saison en Premier League, pourrait avoir besoin d'une opération après s'être luxé l'épaule gauche pour la troisième fois cette saison. En effet, l'ailier s'est de nouveau blessé à l’épaule suite à un choc avec le défenseur de Tottenham, Japhet Tanganga, lors de la victoire 3-2 des Wolves en Premier League dimanche.

Traore a subi la même blessure en décembre dernier et lors du match nul à Manchester United en janvier. Les Wolves espèrent que Traore, 24 ans, sera disponible pour leur match à domicile contre Brighton samedi et pour le reste de la saison en championnat. En effet, après 28 journées de championnat, les Wolves ne sont qu’à 3 points de Chelsea quatrième. Une qualification en Ligue des Champions est donc toujours envisageable, le titre en Ligue Europa aussi.

Objectif Ligue des Champions la saison prochaine pour les Wolves

En Ligue Europa, les Wolves affronteront l'Olympiakos, tombeur d’Arsenal, en huitièmes de finale au cours du mois de mars. Wolverhampton aura des difficultés à éliminer le club grec sans Adama Traoré car les Wolves sont déjà dépendants du joueur formé au FC Barcelone. Le manager des Wolves, Nuno Espirito Santo, s'inquiète de cette apparente faiblesse.

Traore tient absolument à éviter l'opération le plus longtemps possible, car il souhaite non seulement aider son équipe à se qualifier pour la Ligue des Champions, mais le joueur rêve aussi de prendre part à l’Euro 2020 avec l'équipe d'Espagne. Né à Barcelone, Traore n'a pas encore choisi sa nation sportive chez les seniors.