Football italien : Entre report des matchs et menace de suspension

Après une longue période de réflexion et d’hésitation, le match retour de la demi-finale de la Coupe d’Italie entre la Juventus Turin et l’AC Milan initialement programmé ce mercredi soir a été reporté. En cause, l’épidémie de coronavirus qui fait très mal au football italien. D'après l’agence de presse ANSA, on se dirigerait vers une suspension de près de 30 jours de l’ensemble du sport italien.

Football Italien : les conséquences de l’épidémie du COVID-19

Les effets du Coronavirus se font toujours ressentir dans le Calcio. En effet, comme nous l'avons appris hier soir, la demi-finale retour entre la Juventus et l'AC Milan en Coupe d'Italie a finalement été reportée. Longtemps annoncée à huis clos à l’Allianz Stadium, la décision de reporter la rencontre a finalement été privilégiée.

La décision de report de match concerne six rencontres de Serie A dont le choc opposant la Juventus à l’Inter Milan. C’est une réelle confusion et un véritable casse-tête pour l’organisation du championnat de football italien. Plus que le football, c’est tout le monde du sport en Italie qui est touché par cette épidémie qui peut pousser les autorités à prendre des décisions drastiques.

La possibilité d’une suspension d’un mois des activités sportives

Les instances sportives semblent dépassées par les événements. Car en plus de réaménager le calendrier, il faut prendre en compte les attentes des clubs sans compter que le virus continue de se propager sur l’ensemble du territoire italien et même du vieux continent. A ce jour, le ministère de la santé d’Italie dénombre 79 décès et plus de 2000 malades selon les informations d'infosport. Et même si la santé est primordiale, c’est le monde du sport qui s’en trouve impacté, suscitant la colère de certains dirigeants comme ce fut le cas du Président de l’Inter Steven Zhang qui s’en est pris au Président de la Ligue Paolo Dal Pino.

Mis à part le football italien, ce sont toutes les branches du sport qui sont touchées. L’ampleur de la situation est telle que le gouvernement italien envisagerait une suspension temporaire de 30 jours de tout rassemblement ou manifestation. La Série A et les divisions inférieures ne seraient donc pas épargnées.