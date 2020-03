Ivan Rakitic et le FC Barcelone, la fin d’une belle histoire ?

Sous contrat jusqu’en 2021 avec le club catalan, Ivan Rakitic, le milieu de terrain croate, demi-finaliste de la coupe du monde 2018 est sur le point de quitter le FC Barcelone. Pourquoi une telle décision ? Et quels choix s’offrent à lui ?

Ivan Rakitic poussé vers la sortie par le FC Barcelone ?

Depuis quelque temps, Ivan Rakitic n’est plus trop sollicité lors des rencontres du FC Barcelone en Liga. Le milieu croate a perdu sa place de titulaire dans les onze entrants de l’équipe. Rakitic est désormais remplaçant, la faute à la concurrence plus dense au milieu du Barça avec le jeune Néerlandais Frenkie De Jong, le brésilien Arthur et le chilien Arturo Vidal. Pour ne rien arranger, les performances de Rakitic sont très critiquées par les supporters du Barça.

L’été dernier, il a fait l’objet de rumeurs sur un éventuel transfert vers la Juventus Turin. Toujours selon les rumeurs pendant le mercato estival dernier le joueur croate aurait aussi été inclu dans un échange de joueurs avec le Paris Saint-Germain pour un rapatriement de Neymar Jr. Autant de signaux qui démontrent que le départ d'Ivan Rakitic du Barça est très possible l'été prochain. De nombreuses pistes sont envisageables pour le joueur car sa qualité technique et sa lecture de jeu sont encore appréciées par plusieurs clubs en Espagne et en Europe.

Rakitic aura le choix entre rester en Espagne et partir ailleurs

Au regard de la forte concurrence dans l’entre jeu barcelonais, le trentenaire croate n'a pas d'autre choix que celui de partir l'été prochain. Toutefois, Rakitic disposerait d’une panoplie d'offres. La Vieille Dame, l’Inter Milan, le PSG ou l’Atlético Madrid seraient intéressés par le profil de Rakitic. Marca a dévoilé un nouveau détail sur ce dossier.

Une réunion se serait tenue jeudi 20 février entre les représentants des Rojiblancos et le milieu de terrain du FC Barcelone. On ne serait donc pas surpris de le voir débarquer à Madrid cet été.