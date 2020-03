OM : Payet et Thauvin absents à l’entraînement ce mercredi

L’ OM s’est entraîné ce mercredi matin en préparation de son match contre Amiens SC, vendredi (21h) en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Dimitri Payet et Florian Thauvin n’étaient pas présents à cette séance d’entraînement de l’ Olympique de Marseille.

OM : pas de Payet ni de Thauvin à l’entraînement ce mercredi

L’ OM recevra Amiens SC vendredi (21h) en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. André Villas-Boas avait donc rendez-vous avec ses joueurs ce mercredi matin pour une séance d’entraînement. Les Olympiens présents ont fait des exercices d’échauffement puis se sont exercés devant les cages.

Dimitri Payet et Florian Thauvin n’étaient pas présents à cet entraînement. On se rappelle que le Réunionnais était sorti en fin de rencontre à Nîmes avec une alerte au mollet. Ce malaise serait-il à la base de l’absence de l'ancien Hammer à l’entraînement ce mercredi ? Quant à Florian Thauvin, on imagine aisément que son absence soit liée à son processus de reprise. Même si le retour de l’ancien Magpie à l’entraînement avait été célébré mardi par ses coéquipiers. André Villas-Boas va certainement donner les raisons de ces deux absences ce mercredi (13h30) en conférence de presse d’avant-match OM-Amiens SC.

En revanche, le latéral droit de l’ OM Hiroki Sakai était présent à l’entraînement ce mercredi. L’international nippon n’avait pas fait le déplacement à Nîmes. Il pourrait reprendre sa place lors de la réception des Amiénois vendredi soir.