Stade Rennais Mercato : Mbaye Niang à l’OM cet été, il dit oui !

Désireux de renforcer son secteur offensif en vue de la prochaine saison, l’OM songerait à recruter Mbaye Niang. L’attaquant du Stade Rennais serait la recrue idéale pour l'Olympique de Marseille, selon un consultant phocéen.

Mbaye Niang, une belle pioche pour l’OM ?

Après sa victoire (3-2) face à Nîmes Olympique le week-end dernier, l’Olympique de Marseille conserve solidement sa deuxième place au classement avec huit points d’avance sur son premier poursuivant, le Stade Rennais (3e de Ligue 1). Alors forcément, le mot Europe revient dans tous les esprits.

En effet, l’OM est plus que jamais déterminé à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions et prépare déjà le prochain mercato. Le club olympien s’activerait en coulisse pour renforcer son secteur offensif. Pour ce faire, les dirigeants de l’OM s’intéresseraient de très près à Mbaye Niang. Le buteur du Stade Rennais - 10 réalisations et 2 passes décisives en Ligue 1 - serait une cible prioritaire aux yeux d’Andoni Zubizarreta.

Les dirigeants marseillais songeraient à faire venir l'attaquant breton afin d’épauler Dario Benedetto, bien souvent seul en attaque. Les Phocéens auraient même lancé les premières manoeuvres en vue de son transfert à l’issue de la saison. Et pour Jacques Bayle, l’OM doit insister pour recruter Mbaye Niang« un véritable attaquant de niveau européen ».

« C’est un joueur qui sait tout faire sur le plan technique. On l’a connu un peu fou-fou à Montpellier, mais il a pris beaucoup de maturité et de régularité à Rennes. Il est aujourd’hui, pour moi, un véritable attaquant européen », a déclaré le consultant du Phocéen.

Un obstacle de taille

Jacques Bayle valide déjà cet éventuel recrutement. Pour lui, le buteur sénégalais serait une bonne pioche pour l’ OM. Mais recruter Mbaye Niang s’annonce très compliqué. Le Stade Rennais, toujours dans la course pour l’Europe, n’a pas l’intention de perdre son atout offensif, dont le contrat expire en juin 2023.

Face à l’intransigeance des Rennais sur ce dossier, les Marseillais pourraient alors se tourner vers d’autres cibles offensives. Les pistes Michy Batshuayi (Chelsea) et Adrian Grbic (Clermont Foot) seraient à l’étude du côté de Marseille.