AS Monaco : Suspension, Gelson Martins va enfin savoir !

Plus d'un mois après le coup de sang dont il a été l'auteur sur la pelouse du Nîmes Olympique, Gelson Martins connaîtra ce mercredi soir la durée de sa suspension. Et au vu des faits, le Portugais de l'AS Monaco peut vraiment s'attendre au pire...

Gelson Martins : la commission de discipline va donner son verdict

Suspendu à titre conservatoire depuis le 1er février dernier et son pétage de plomb vis-à-vis de l'arbitre de la rencontre entre Nîmes et Monaco, Gelson Martins doit ruminer depuis sur ce qu'il a bien pu faire ce soir-là.

Très agacé par le carton rouge reçu par son coéquipier Tiémoué Bakayoko à la demi-heure de jeu - qui faisait suite à un but encaissé cinq minutes auparavant - le Portugais de l'AS Monaco avait alors totalement perdu le contrôle de ses nerfs et avait bousculé à deux reprises Mikaël Lesage, l'arbitre du match.

Bien évidemment exclu par l'homme en noir, l'ailier monégasque - qui avait publié un message d'excuse sur Instagram dès le lendemain - s'était présenté quelques jours plus tard devant la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel afin de se défendre et d'expliquer son geste.

Suspendu à titre conservatoire à l'issue de cette réunion, la commission préférant se laisser du temps dans ce dossier, l'international portugais (21 sélections) connaîtra ce mercredi soir - soit plus d'un mois après les faits - sa sanction définitive.

Pouvant être suspendu jusqu'à huit mois pour un tel comportement, Gelson Martins n'a que très peu de chances de pouvoir rejouer d'ici la fin de la saison.