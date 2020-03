PSG - Dortmund : 5 M€, grosse menace signalée pour le huis clos

La menace du coronavirus plane sur les affiches européennes. A cause de l’épidémie actuelle, le match retour entre le PSG et le Borussia Dortmund pourrait se jouer à huis clos. Ce qui engendrerait d’énormes pertes pour le Paris Saint-Germain.

Le PSG menacé en cas de huis clos contre le Borussia Dortmund

Le 11 mars prochain, le PSG reçoit le Borussia Dortmund en match retour de la Ligue des Champions. Cette affiche est cruciale pour Thomas Tuchel et ses hommes. Les Parisiens jouent en effet leur survie en Coupe d’Europe après leur défaite (2-1) lors du match aller en Allemagne. Seulement pour cette affiche cruciale, Paris devrait aller chercher sa qualification sans son 12e homme.

La rencontre entre le PSG et le Borussia Dortmund pourrait en effet se jouer à huis clos au Parc des Princes. La menace liée au coronavirus est réelle. Les autorités comptent en effet prendre des mesures drastiques pour éviter une propagation du virus. En cas de huis clos, il n’y a pas qu’au niveau sportif que le Paris Saint-Germain se retrouverait pénalisé.

Huis clos, une décision encore attendue pour Paris-Dortmund

Comme le révèle Le Parisien, le huis clos entre le PSG et le Borussia Dortmund coûterait environ 5 millions d’euros en termes de pertes au club de la capitale. Le Paris Saint-Germain n’empocherait pas les recettes liées à la billetterie, l’hospitalité ou encore les ventes.

On n’en est pas encore là pour le moment. Réunie lundi à Amsterdam, l’ UEFA a annoncé qu’elle appliquera les mesures prises par les autorités locales et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). En Espagne, le gouvernement a déjà annoncé que les rencontres Valence-Atalanta et Getafe-Inter Milan se joueront à huis clos.

Mardi, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, n’a pas exclu l’hypothèse de jouer le match entre le PSG et le Borussia Dortmund à huis clos. Pour le moment, elle estime que la rencontre peut se disputer mais « à minima ».