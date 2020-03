Bordeaux Mercato : Josh Maja voit son avenir loin de Bordeaux !

Jeune et bourré de talent, Josh Maja est cependant loin d'être un élément majeur cette saison chez les Girondins de Bordeaux. De quoi aller voir ailleurs très rapidement ? Sans aller jusque-là, le principal intéressé sait en tout cas ce qu'il veut...

Josh Maja dévoile le nom du club de ses rêves

Sa jeunesse et ses indiscutables qualités de finisseur ne font pour le moment pas le poids face à la générosité, l'intelligence et l'expérience de Jimmy Briand. Barré au poste d'avant-centre par le presque centenaire - 99 buts marqués en Ligue 1 - Josh Maja ramasse les miettes depuis quelques semaines, se contentant le plus souvent de jouer un petit quart d'heure en fin de rencontre.

Plus titularisé en Ligue 1 depuis le 15 décembre dernier et la réception de Strasbourg, l'attaquant anglo-nigérian a vu sa progression brutalement stoppée alors que sa première partie de saison avait été intéressante, avec notamment un triplé inscrit contre le Nîmes Olympique début décembre.

Auteur de cinq buts en Championnat, le joueur arrivé de Sunderland tarde réellement à convaincre son entraîneur Paulo Sousa, ce qui pourrait poser à terme des problèmes et pousser Maja à trouver une porte de sortie plus rapidement que prévu.

International nigérian (1 sélection) mais natif de Londres, Josh Maja rêve d'ailleurs de retrouver un jour le football anglais et de découvrir la Premier League, lui qui a débuté sa carrière à Sunderland dans les divisions inférieures. Mais plus encore que la Premier League, c'est un club en particulier qui attire le joueur de 21 ans, comme il l'a confié au micro de BeIN Sports.

"J'ai grandi à Londres, donc forcément je rêve un jour de jouer en Premier League. J'espère y arriver à l'avenir [...] Mon club, c'est Arsenal. J'espère un jour jouer pour eux. Sinon je continuerai à les supporter."

Sous contrat jusqu'en 2023 avec les Girondins de Bordeaux, Josh Maja ne manque en tout cas pas d'ambition pour la suite de sa carrière.