ASSE - Stade rennais : CDF, Edouard Mendy se méfie de Sainté

Edouard Mendy, gardien de but du Stade Rennais, s'est prononcé sur la demi-finale de Coupe de France contre l’ ASSE qui se déroulera jeudi à 20h55.

Stade Rennais : Edouard Mendy évoque une demi-finale compliquée

Le Stade Rennais affronte l’ ASSE ce jeudi 5 mars, en demi-finale de la coupe de France. Edouard Mendy s’attend à un match difficile contre l’AS Saint-Étienne sur le terrain des Stéphanois. Selon le portier des Rennais, le club ligérien est « une très bonne équipe taillée au départ pour jouer l’Europe ».

Toutefois, il assure que l’équipe bretonne est préparée a l’adversité dans le Chaudron. « On s’est donné les moyens de vivre une demi-finale qui sera compliquée à l’extérieur », a rassuré le dernier rempart rennais. Selon Edouard Mendy, lui et ses coéquipiers ne « se mettent pas de pression » supplémentaire. Pas « plus que sur un autre match » comme il l’a expliqué dans le journal régional.

Pour aller en finale et chercher à converser le trophée de la coupe nationale, le gardien de but de 28 ans sait ce qu’il faut au Stade Rennais. « Tous les matchs sont importants… Il va falloir mettre tous les ingrédients qu’on a à notre disposition pour faire ce pour quoi on sera à Saint-Étienne », a-t-il déclaré.

Edouard Mendy rêve d'une finale au Stade de France

Le Stade Rennais a remporté la coupe de France en avril 2019, mais c’était sans Edouard Mendy. Il a rejoint le club de la Bretagne le 6 août 2019, en provenance du Stade de Reims. De ce fait, il est excité à l’idée de jouer la finale au Stade de France le 25 avril 2020.

« Au niveau français, c’est la plus belle des Coupes, qui attire tous les regards, parce que tous les clubs se concentrent dessus, amateurs ou professionnels. C’est une Coupe qui fait rêver et pouvoir espérer jouer une finale, c’est vraiment quelque chose de beau. Ça va être une découverte (pour lui, ndlr) … », a expliqué l’international sénégalais.

Mais pour aller en finale, Mendy et ses coéquipiers devront sortir l' ASSE d'abord. Et ce n'est pas gagné d'avance !