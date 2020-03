OM Mercato : Pour son avenir, Villas-Boas pose une condition

André Villas-Boas sera-t-il toujours sur le banc de l’ OM la saison prochaine ? L’entraîneur de l’ Olympique de Marseille a répondu à cette question en conférence de presse ce mercredi.

André Villas-Boas heureux avec l’OM

L’ OM est solide 2e de Ligue 1 et vise clairement la qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Un objectif largement accessible à la formation olympienne au regard de son brillant parcours (55 points) et de son avance confortable sur ses poursuivants directs, à savoir le Stade Rennais (47 points) et le LOSC (46 points). Une performance que tous les observateurs mettent principalement à l’actif du coaching d’André Villas-Boas, nommé sur le banc fin mai. Alors, la volonté des dirigeants marseillais est naturellement de garder le technicien portugais le plus longtemps possible.

Interrogé sur son avenir avec l’ OM la saison prochaine, André Villas-Boas a estimé que c’était « difficile de répondre ». Mais il a reconnu qu’il se sentait « très bien ici, en France », où tout le monde lui accordait un profond respect.

Le Portugais sort une condition avant de parler de son avenir

Mais il a beau être heureux avec l’ Olympique de Marseille, André Villas-Boas ne se voit pas forcément rester sur le banc la saison prochaine. En fait, le Lusitanien semble poser une condition avant de continuer avec le club phocéen, à savoir la qualification en Ligue des Champions. « Il y a d'autres choses dont il faut qu'on parle quand la qualification pour la Ligue des Champions sera assurée », a-t-il expliqué aux journalistes.

Pour André Villas-Boas, qui ne veut pas « sauter les étapes », c’est une question de timing. Pour l’instant, le plus important, ce n’est pas son avenir mais la qualification en Ligue des Champions. Une fois cet objectif atteint, l’ancien patron du banc de Chelsea se sentira plus à l’aise pour « discuter sur ce qui va se passer l'année prochaine ».