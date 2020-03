Stade Rennais : Steven Nzonzi dévoile son premier rêve à Rennes

Prêté au Stade Rennais par l’AS Rome lors du mercato hivernal, Steven Nzonzi a fait le point sur son intégration au sein de l’équipe rennaise. L’occasion pour le milieu de terrain de dévoiler son premier rêve sous ses nouvelles couleurs.

Steven Nzonzi, content de son intégration

Arrivé cet hiver en provenance de l’AS Rome sous la forme d’un prêt, Steven Nzonzi n’a pas mis de temps avant de trouver ses marques au Stade Rennais. L’international français s’est très vite imposé dans l’entrejeu et apparait de plus en plus au sein de l’équipe de Julien Stéphan.

Steven Nzonzi retrouve ainsi du temps de jeu sous les couleurs rennaises, ce qui n’était pas vraiment le cas à Galatasaray où il était prêté en début de saison. Interrogé par la FFF, le milieu de terrain est revenu sur ses premiers mois au sein du Stade Rennais. « Je suis content de mon arrivée à Rennes, de mon retour en France. On a un très bon groupe jeune, avec une bonne ambiance », a-t-il confié.

Il espère remporter la Coupe de France avec le Stade Rennais

Steven Nzonzi savoure donc ses débuts à Rennes. Et le champion du monde a indiqué qu'il a un rêve avec les Rouges et Noirs. Il souhaite remporter la Coupe de France. « Ça fait rêver tout le monde de gagner un titre. Quand tu arrives en demi, en finale, c’est excitant. Là, l’objectif, c’est d’aller au bout », a-t-il avoué.

À noter que Steven Nzonzi s’apprête à disputer sa première demi-finale en Coupe de France face à l’AS Saint-Étienne ce jeudi (coup d’envoi 20h55). Un match que les Rennais ne prendront pas à la légère pour une bonne et simple raison, ce sont eux les détenteurs du trophée. Le Stade Rennais, tenant du titre, compte conserver sa couronne et est déterminé à battre les Verts de Claude Puel au chaudron.