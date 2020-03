ASSE - Stade rennais : CDF, Puel donne les clés de la demi-finale

L’ ASSE est mal en point en Ligue 1 mais va bien en Coupe de France. Avant de recevoir le Stade Rennais en demi-finale, Claude Puel a livré son plan contre le club breton.

L' ASSE veut se servir de Rennes comme rampe de lancement

Que faut-il à l’ ASSE pour sortir le Stade Rennais en demi-finale de la Coupe de France ? Claude Puel a donné quelques éléments de réponse à la question en conférence de presse. Selon l’entraineur de l’AS Saint-Étienne, il est « essentiel » pour son équipe « de réussir une bonne entame, afin de marquer le territoire et prendre confiance ».

Conscient que son équipe est gravement malade en championnat, le technicien des Verts attend une réaction en coupe de France. En effet, le coach de Sainté veut démarrer une nouvelle série positive contre le Stade Rennais. « On a relancé Rennes quand on a joué là-bas. J’espère que Rennes va à son tour nous relancer », a-t-il souhaité. Et pour se relancer, on doit se montrer « assez agressif » et bien en place « dès le départ ».

Ce qu'il faut à l' ASSE pour éliminer le Stade Rennais

D’après Claude Puel, l’ ASSE doit se « donner les moyens de gagner ». Pour y parvenir, les Verts vont devoir mettre « les ingrédients qu’il faut pour remporter la rencontre ». Quels ingrédients ? « Il faut se lâcher et jouer à notre meilleur niveau. On est capable de faire de bonnes choses par séquences. Désormais, il faut le faire sur un match entier et jouer notre chance à fond », a recommandé le coach des Stéphanois.

Pour finir, Claude Puel a mis ses joueurs en garde contre le Stade Rennais, actuel 3e du championnat et vainqueur de la Coupe de France 2019. « C’est une équipe compétitive, capable de poser le jeu et de jouer en contre. Malgré tout, l'issue du match dépend de nous… », a-t-il prévenu. Pour rappel, l’ ASSE est 6e de Ligue 1 avec 29 points après 27 journées.