Iker Casillas soupçonné de fraude fiscale et blanchiment d'argent

L'ancien gardien du Real Madrid, Iker Casillas est soupçonné de fraudes fiscales et de blanchiment d'argent au Portugal. Le domicile du champion du monde 2010 aurait été perquisitionné.

En février, le média portugais, Sabado, a annoncé qu'il y avait des soupçons sur le football au Portugal. Ces soupçons sur les joueurs et la fédération portaient sur des cas de blanchiment d'argent et fraudes fiscales au Portugal. Dans le cadre de l'enquête, il a été annoncé que plusieurs domiciles ont été perquisitionnés, dont celui d'Iker Casillas.

"Ce matin, le parquet portugais est venu chez moi à Porto, alors qu’il s’est rendu dans 76 autres maisons de sociétés sportives, de joueurs et de clubs, pour me demander des documents. Je me mets à votre disposition. La transparence est l’un de mes principes," a déclaré Casillas mercredi.

Selon Casillas, 76 maisons ont été perquisitionnées au Portugal pour l'enquête en cours. On a aussi appris que le domicile de l'agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, avait été également perquisitionné. Il en est de même pour celui de l'avocat du joueur de la Juventus. Rappelons que Ronaldo se trouve actuellement au chevet de sa mère victime d'un AVC il y a quelques jours.

Iker Casillas est candidat à la présidence de la Fédération Espagnole.