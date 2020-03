Ronaldinho pourrait se retrouver en prison au Paraguay !

C'est une histoire à peine croyable, mais pourtant vraie. Le Ballon d'Or 2005, Ronaldinho pourrait se retrouver en prison pour un délit commis au Paraguay.

Ronaldinho s'est rendu au Paraguay avec un passeport falsifié

Selon les informations de ESPN Brazil, Ronaldinho et son frère Roberto Assis ne peuvent pas quitter leur hôtel. En effet, ils font l'objet d'une enquête judiciaire après que leurs faux passeports aient été saisis dans leur chambre d'hôtel au Paraguay.

Les deux hommes étaient dans la capitale du Paraguay, Asuncion, afin de participer à la promotion d'un livre. Les deux Brésiliens devront apporter des éclaircissements sur l'origine des faux documents retrouvés en leur possession.

La retraite du Ballon d'or 2005 n'est pas de tout repos

Véritable légende du FC Barcelone et icône du football, Ronaldinho (R10) est retraité depuis janvier 2018. Moins d'une année plus tard, R10 a été reconnu coupable d'un délit, condamné à une amende de 2.5 millions de dollars et privé de son passeport par la justice brésilienne. Selon l'Equipe, l'ancien joueur du Barça n'a pas encore payé son amende. Et comment aurait-il alors pu être en possession d'un passeport brésilien ?

La justice du Paraguay enquête "aussi sur la responsabilité des autorités qui leur ont permis d'entrer dans le pays avec des documents falsifiés," a déclaré le ministre de l'intérieur paraguayen. Affaire à suivre...