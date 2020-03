OL - PSG (1-5): Coupe De France, Rudi Garcia justifie la défaite

Le PSG a sorti l’ OL en demi-finale de la Coupe de France, grâce à un triplé de Kylan Mbappé. Rudi Garcia a donné les explications sur la lourde défaite de son équipe.

OL impuissant face au PSG à 10 contre 11 selon Rudi Garcia

Trois buts de Kylian Mbappé, un de Neymar sur penalty (64e) et un autre de Pablo Sarabia en toute fin de match (81e), et le PSG a éliminé l’ OL en coupe de France. L’équipe de Rudi Garcia avait pourtant mené dès l’entame de la demi-finale. Martin Terrier avait donné l’avantage à l’Olympique Lyonnais (1-0, 11e minute). Kylian Mbappé avait égalisé (1-1, 14e).

Le match s’est finalement joué dans la dernière demi-heure, après l’expulsion de Fernando Marçal (61e) pour une main baladeuse qui a valu une double sanction. À 11 contre 10, le Paris Saint-Germain a marqué 4 buts dans cette période. Selon le coach des Gones, les Parisiens ont remporté le match grâce à leur supériorité numérique.

« On a été très bon en première période. On a mis à mal cette équipe pendant une heure. Quand on est 10 contre 11 contre une telle équipe, il n’y a plus de match », a-t-il expliqué sur OLTV. Rudi Garcia a fortement regretté le carton rouge. « Parfois, les événements sont contraires », a-t-il confié, tout en se gardant de « ne rien dire sur les décisions de l’arbitre ».