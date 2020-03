FC Séville Mercato : Lucas Ocampos, bien joué pour Séville !

Le FC Séville a signé Lucas Ocampos en provenance de l’ OM contre 15 millions d’euros le 03 juillet 2019. Un transfert de l’Argentin du club de Liga vers un autre club interressé par le joueur coûterait à présent beaucoup plus.

Un prix XXL pour Lucas Ocampos ?

Lucas Ocampos avait inscrit 27 buts et délivré 14 passes décisives en 132 apparitions avec l’ OM. Des stats qui ont convaincu le FC Séville d’aligner 15 millions d’euros pour obtenir les services de l’ancien Monégasque. Une opération saluée à l'époque par plusieurs observateurs. Ces derniers n’avaient alors pas manqué de rappeler que l’ailier gauche argentin n’était plus qu’à un an de la fin de son contrat avec l’écurie olympienne. Les dirigeants phocéens auraient donc bien fait de s’en séparer pour ne pas risquer de le voir partir libre en fin de contrat.

Lucas Ocampos, qui aurait souhaité prolonger avec l’ Olympique de Marseille, s’est cependant rapidement adapté au style de jeu du FC Séville. Auteur de 9 buts en 21 matches de Liga avec le club andalou, le natif de Quilmès coûterait désormais une fortune. Selon les estimations de l'observatoire du football CIES (Centre International d'Étude du Sport), un nouveau transfert du joueur de 25 ans coûterait actuellement 50 à 70 millions d’euros.