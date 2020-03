FA Cup : Wayne Rooney retrouve les Red Devils de Man Unit

Ce jeudi, les Rams de Derby County, nouvelle équipe de Wayne Rooney, reçoivent Manchester United en FA Cup. Ainsi, l’ancien Red Devil fera face à son équipe de cœur après un an et demi passé en MLS.

Le ressenti de Wayne Rooney au moment d’affronter son ancien club

On imagine ce moment émouvant pour le joueur quand il foulera la pelouse de Pride Park ce jeudi. Wayne Rooney aura probablement droit au fameux chant à sa gloire de la part des fans de United. Une reconnaissance qui est due à ses 253 buts inscrits en 559 matchs avec Manchester United.

"C’est un match spécial pour moi, je continue toujours de suivre United et ses résultats. Mais nous irons sur le terrain devant nos supporters pour l’emporter et l’émotion ne doit pas prendre le dessus sur la performance. Nous qualifier à la maison est notre unique objectif. Et je serai évidemment prêt," a déclaré Rooney.

L’ancien international Anglais veut s’imposer à Derby County

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la nouvelle recrue de Derby County n’est pas venue se reposer. En plus de sa formation d'assistant du coach, Rooney est aussi un joueur du club. Il compte sur son expérience pour aider le club à retrouver la Premier League. Toutefois, 13e de Championship, ce rêve peut difficilement se réaliser cette saison.