RC Strasbourg - Mercato : Prolongation, Keller répond à Laurey

Marc Keller, le président du RC Strasbourg, a répondu à Thierry Laurey au sujet de l’avenir de l’entraineur en fin de contrat le 30 juin 2020.

Le président du RC Strasbourg confirme des négociations avec Laurey

Thierry Laurey va-t-il rempiler au RC Strasbourg ou partir librement à l’issue de son contrat prévue dans 4 mois ? Sur la question de son avenir en Alsace, le coach du Racing Club avait fait un bref point. Il avait confié au magazine AlsaSports qu’il n’a aucune pression pour l’instant sur la prolongation de son bail ou non.

« Si ça doit se faire, tant mieux. Si ça ne se fait pas, tant pis. Je ne me prends pas la tête avec ça pour le moment », avait-il déclaré dans le média régional. Le technicien de 56 ans avait ajouté qu’il se sent « très bien à Strasbourg ». Il exprimait ainsi son souhait de poursuivre l’aventure avec le club.

Et cette annonce de Thierry Laurey a été entendue par Marc Keller. Mieux, le dirigeant du RCSA a confirmé les négociations en cours avec son entraineur. « On est dans le timing qu’on avait fixé. On avait dit qu’on allait parler de la prolongation au début de l’année 2020 », a-t-il répondu dans L’Équipe ce jeudi.

Selon le président du Racing, ils sont « dans le processus habituel ». « On discute avec les agents de Thierry dans un climat très serein. On a des échanges qui permettent d’évoquer la situation dans un rapport toujours très cordial, comme depuis le début de notre collaboration », a rassuré Marc Keller.

Toutefois, ce dernier n’a pas donné plus de précisions sur les pourparlers. Le patron de Strasbourg a préféré ne pas « évoquer publiquement la teneur des discussions » en cours. Thierry Laurey a rejoint le club du Bas-Rhin en mai 2016, après l’accession de l’équipe en Ligue 2.