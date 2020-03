PSG - Polémique : Andy Delort tacle encore Leandro Paredes

Andy Delort n’a pas oublié son accrochage avec Leandro Paredes lors de la défaite de Montpellier (3-1) face au PSG en championnat. Sur les antennes de RMC, l’attaquant montpelliérain est revenu sur cet incident et a vertement critiqué l’attitude du milieu de terrain argentin.

Andy Delort lance une pique à Leandro Paredes

Après avoir critiqué Neymar qu’il juge très « hautain », Andy Delort s’en est pris à un autre joueur du PSG. L’attaquant de Montpellier HSC n’a pas manqué d’adresser un tacle à Leandro Paredes. Invité à l’émission Team Duga sur RMC, Andy Delort a en effet tiré à boulets rouges sur le milieu de terrain du Paris Saint-Germain.

« Quand on a joué contre Paris à domicile, Paredes et Neymar se mettent à un mètre pour se faire des passes et nous chambrer. Alors je me chauffe un peu avec Neymar, et il est venu comme si c'était son garde du corps. Il parle, il insulte tout le monde. Je ne comprends pas le mec... C'est pour ça que je lui ai demandé qui il était », a lancé le Montpelliérain avec un brin d’humour.

Il faut dire qu’Andy Delort n’est pas à son premier coup d’essai. Le joueur de 28 ans avait déjà taclé le Parisien en janvier dernier, en indiquant que « le pire à Paris, c’est Paredes ». Une nouvelle pique qu’appréciera l’Argentin.