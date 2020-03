Angers SCO - FC Nantes : Coronavirus, la décision pour le derby

Relativement au Coronavirus, la Préfecture de Maine-et-Loire a pris une décision sur le derby entre Angers SCO et le FC Nantes qui se déroulera samedi à 20h, au Stade Raymond-Kopa.

Coronavirus : le derby Angers SCO - FC Nantes sans restrictions

Le match qui oppose le FC Chambly au Mans FC vendredi soir se jouera à huis clos. Et pour cause l’Oise est l’un des deux principaux foyers du Coronavirus. Contrairement aux autorités de ce département, leurs homologues de Maine-et-Loire ont maintenu le derby entre Angers SCO et le FC Nantes.

D’après les informations du journal Le Courrier de l’Ouest, ce match de la 28e journée se jouera sans restrictions particulières. En d’autres termes, aucun arrêté n'interdit pour l'instant les supporters des Canaris à se déplacer chez leurs voisins angevins ce samedi 7 mars si l’on en croit la source.

Il est d'ailleurs possible que le derby de l’ouest se joue à guichets fermés, vu l’affluence au niveau de la vente des billets. Il ne reste plus que quelques tickets disponibles pour faire le plein du Stade Raymond Kopa selon le compte Twitter du SCO.

À noter que la France se prépare à passer à la phase 3 dans son plan de lutte contre le Covid-19 afin d'éviter la propagation du virus. Il faut cependant préciser qu'il n'y a « pas de circulation active du virus, mais seulement des cas sporadiques », selon les explications d'un guide méthodologique, disponible sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé.