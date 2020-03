Toulouse FC : Le club toulousain n’est pas à vendre, mais…

Alors que des rumeurs d’une possible vente du club ont circulé ces derniers jours, le TFC a rapidement démenti cette information. Le Toulouse FC n’est pas à vendre !

Le Toulouse FC dément les rumeurs de rachat

Président du Toulouse FC depuis 2001, Olivier Sadran serait sur le point de passer le relais. C’est en tout cas la rumeur qui circule depuis plusieurs jours. RMC Sport a notamment révélé que le patron toulousain aurait « signé, il y a 15 jours, un accord de négociations exclusives avec un groupe sino-américain représenté par Chen Li, l’ancien actionnaire de l’OGC Nice ».

Une information qui a du sens, étant donné que le Toulouse FC peine sérieusement à décoller depuis l’arrivée de l’homme d’affaires. Le club toulousain présente des bilans financiers inquiétants et des résultats sportifs catastrophiques. Reste que la lanterne rouge de la Ligue 1 a catégoriquement démenti ces informations. « Le TFC dément formellement les informations diffusées par RMC et plus particulièrement celles faisant état ce jour de la cession du club par Olivier Sadran », peut-on lire dans le communiqué publié sur le site officiel.

Un cinglant démenti qui n’a pas vraiment mis un terme définitif aux rumeurs.

Olivier Sadran toujours ouvert à une vente du club ?

En effet, L’Équipe fait de nouvelles révélations sur ce dossier. Le tabloïd explique dans son article du jour que le président des Violets serait bel et bien en « négociations exclusives » pour la vente du TFC. Il faut dire qu’Olivier Sadran a officiellement ouvert la porte à une vente du club toulousain lors d’une conférence de presse en marge du licenciement d’Antoine Kombouaré en janvier dernier. « Je serais ravi de trouver quelqu’un capable de reprendre le club à 100% ou d’en partager la stratégie, le risque économique et les plaisirs de victoire avec moi. Je n’ai pas de problème avec ça », avait il lâché.

Toutefois, ces différentes révélations de la presse ne restent que de simples spéculations. Le Toulouse FC traverse actuellement une situation sportive très compliquée. Le club entrainé par Denis Zanko est dernier de Ligue 1 avec 14 points de retard sur le barragiste Nîmes Olympique.