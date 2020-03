Dortmund Mercato : Haaland, sa future destination déjà connue ?

Buteur prolifique du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland suscite la convoitise de plusieurs cadors européens. Et le père de l’attaquant norvégien a déclaré qu’un transfert en Liga serait une excellente nouvelle pour lui.

Erling Haaland vers un transfert en Liga ?

Erling Haaland est une arme offensive redoutable. Depuis son arrivée au Borussia Dortmund cet hiver, l’attaquant norvégien n’en finit plus de marquer et se plait au sein du club de la Ruhr. Ce qui ne l’empêche pas de nourrir de grandes ambitions pour la suite de sa carrière.

Lors d’une interview accordée au journal AS, Alf-Inge Haaland s’est exprimé sur l’avenir de son fils. Le père du joueur de 19 ans a lâché de grosses confidences sur le sujet. Il a notamment avoué qu’un transfert en Espagne serait une belle option pour son fils. « Nous étions déjà liés à plus de 100 équipes, mais il est vrai que la Liga serait un très bon championnat pour mon fils, avec de grandes équipes. Peut-être qu’il jouera en Espagne, on ne sait pas », a-t-il confié.

Un appel du pied lancé au Real Madrid ?

Une sortie d’Alf-Inge Haaland qui devrait aiguiser l’appétit du Real Madrid. Surtout quand on sait que le club madrilène aurait jeté son dévolu sur le buteur des Borussen. Erling Haaland, auteur de 40 buts cette saison, dont 10 en Ligue des Champions, est en effet annoncé dans le collimateur du Real Madrid. Le club madrilène aurait déjà lancé les premières manoeuvres en vue de son transfert à l'issue de la saison. L’été 2020 s’annonce donc très mouvementé pour la pépite norvégienne, qui ne devrait pas s'éterniser en Bundesliga.