Rennes - OM : Hamari Traoré accuse Payet d’avoir insulté sa mère

Hamari Traoré s’était chamaillé avec Dimitri Payet à la mi-temps de la rencontre entre Rennes et l’ OM (0-1), lors de la 20e journée de Ligue 1. Le défenseur rennais soutient que le milieu offensif marseillais avait insulté sa mère.

Dimitri Payet a-t-il insulté la mère de Hamari Traoré ?

Le match entre Rennes et l’ OM s’était déroulé dans une atmosphère très tendue. Les joueurs rennais avaient accusé les marseillais d’avoir eu des intentions malveillantes. A la fin de la rencontre, le capitaine breton Damien Da Silva avait publiquement déclaré que les Olympiens voulaient faire mal aux Bretons. Une accusation qui a poussé l’entraîneur phocéen André Villas-Boas a défendre ses joueurs publiquement quelques jours plus tard.

En revanche, le grand public n’a pas su que Hamari Traoré et Dimitri Payet s’étaient embrouillés pendant la pause dans les vestiaires du Raozhon Park. Ce n’est que ce jeudi que le défenseur rennais a déballé l’affaire dans les colonnes de L’Equipe. Selon Hamari Traoré, son altercation avec Dimitri Payet a été plus sérieuse que celle qu’il a eue avec Neymar. « Oui, mais là, c'est autre chose, car il a insulté ma mère. On ne touche pas à la famille », a expliqué le défenseur rennais au quotidien sportif.

A la 27e journée de ligue 1, l'OM est 2e avec 55 points et le Stade Rennais est 3e avec 47 points.