RC Lens : Montée en Ligue 1, Moreira évalue les chances du Racing

Daniel Moreira, ex-coach adjoint du RC Lens, a livré son avis sur la lutte pour la montée en Ligue 1. Le Racing Club est 2e de Ligue 2 à 11 journées de la fin du championnat.

Daniel Moreira voit le RC Lens en Ligue 1

Dauphin du FC Lorient en Ligue 2, le RC Lens est en bonne position dans la course pour la montée en Ligue 1. Néanmoins, la lutte pour l’ascension dans l’élite est très serrée. En dehors des Merlus qui ont 4 points d’avance, les Sang et Or et l’ES Troyes AC ont le même nombre de points (50).

L’AC Ajaccio (4e) suit avec 49 points et Clermont Foot (5e) n’est pas loin avec ses 47 points. Il est donc évident que la course pour la montée sera âprement disputée jusqu’à la dernière journée. Daniel Moreira croit cependant que le RC Lens a toutes ses chances de faire son retour en Ligue 1 à l’issue de la saison.

Selon lui, le licenciement de Philippe Montanier (le 25 février 2020) ne devrait « pas compromettre » la promotion du club nordiste. Pour l’ancien joueur et ex-coach adjoint du club nordiste, « ce sont les joueurs qui sont sur le terrain ». De ce fait, « ils savent quels efforts fournir pour franchir ce petit cap », afin de finir à l’une des deux premières places directement qualificatives pour la Ligue 1.

« Je vois le RC Lens rester dans les deux premiers avec le FC Lorient », a indiqué Daniel Moreira dans une longue interview accordée à Foot Mercato.