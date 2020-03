PSG, Barça Mercato : Grosse révélation sur l’avenir de Neymar

Comme le Barça, la presse espagnole rêve de voir Neymar revenir en Catalogne. Après Sport et Cuatro, c’est au tour de Marca de livrer des détails sur le retour du Brésilien.

Neymar aurait déjà tranché pour son avenir

Depuis son arrivée au PSG en 2017, le nom de Neymar est toujours associé au FC Barcelone. Les médias ibériques n’ont de cesse d’assurer que le Brésilien finira tôt ou tard par faire son retour au Barça. Marca vient de faire des révélations sur ce sujet brûlant en Catalogne.

D’après le journal madrilène, Neymar aurait choisi de rentrer au Barça depuis fort longtemps. A en croire Marca, l’attaquant du PSG ne se sentirait plus bien à Paris. Le journal révèle que le joueur de 28 ans n’entretiendrait plus de bons rapports avec quelques membres du staff, notamment Leonardo et Thomas Tuchel. Il leur en voudrait toujours pour leur refus de le faire jouer avant le match contre Dortmund.

De même, Marca révèle que l’entourage de Neymar lui aurait conseillé de faire profil bas. Ceci afin de ne pas compromettre ses chances de rentrer au Barça où il serait bien accueilli par ses anciens compères d’attaque Lionel Messi et Luis Suarez. Les deux attaquants s’étaient prononcés en faveur d’un retour du Brésilien au Barça.

Mais avant, Neymar voudra sans doute régler son différend judiciaire qui l’oppose aux dirigeants catalans. L’attaquant du PSG leur réclame plus de 38 millions d’euros. Il s'agit des pénalités de fiscalités supplémentaires liées à son transfert au Barça en 2013.