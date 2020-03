OL - PSG : Les Lyonnais l'ont mauvaise après la manita parisienne

Mercredi, l’ OL a pris l’eau au Groupama Stadium contre le PSG. Rudi Garcia et ses poulains ont été corrigés à domicile (5-1). Les Lyonnais pointent un fait de jeu pour justifier cette rouste.

L’ OL en rogne après sa défaite contre le PSG en Coupe de France

Défaits (5-1) par le PSG mercredi au Groupama Stadium, les joueurs de l’ OL sont en rogne. Les Gones en veulent notamment à l’arbitrage. Ceci suite à l’expulsion de Fernando Marçal en deuxième période. La sortie du Brésilien a permis aux Parisiens de passer quatre buts aux Lyonnais en deuxième mi-temps.

« On a bien joué jusqu’à l’expulsion. Mais le plus gênant c’est la non-expulsion de Kurzawa », s’offusque le latéral brésilien de l’ OL Rafael. Comme lui, son compatriote Marcelo estime que le match a été « très difficile » après le carton rouge de Marçal. Mais le défenseur de 32 ans ne veut pas s’attarder dessus et pense déjà au prochain match de Lyon.

Comme ses poulains, Rudi Garcia a pointé l’expulsion de Marçal pour justifier sa défaite. « Quand on est 10 contre 11 contre une telle équipe, il n’y a plus de match », a confié le coach de l’ OL après la rencontre. Il faut dire que les Lyonnais rendaient une belle copie jusqu’à ce deuxième jaune du défenseur lyonnais sanctionné d’un penalty.