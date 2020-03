AS Monaco : Solidité défensive, Lecomte réclame du progrès

Très clairement candidate à une place sur le podium, l'AS Monaco va mieux depuis cinq rencontres et aborde le derby de la Côte d'Azur contre l'OGC Nice avec ambition et optimisme. Présent en conférence de presse, Benjamin Lecomte a fait le point sur l'état de forme de son équipe.

Arrivé de Montpellier à l'intersaison, Benjamin Lecomte vit une première saison à l'AS Monaco plutôt contrastée. Loin en début de saison de ses performances passées, qui l'avaient tout de même amené en équipe de France, le portier monégasque est bien meilleur depuis quelques semaines.

Rassurant pour ses défenseurs, Lecomte semble avoir pris la mesure de son nouveau club et profite également de la bonne dynamique dans laquelle se trouve son équipe. Moins poreuse défensivement, celle-ci est invaincue depuis cinq rencontres et a refait son apparition dans le premier tiers du classement.

À deux jours d'un derby de la Côte d'Azur contre l'OGC Nice que le portier monégasque a qualifié de "très important", celui-ci a livré ses impressions en conférence de presse sur les récentes prestations défensives monégasques.

"Très honnêtement, je pense qu'on peut faire encore mieux. Même si on concède moins d'occasions franches, nos adversaires ont encore beaucoup d'opportunités. Après, on travaille sur le terrain, on fait des bonnes séances pour essayer de peaufiner tout ça afin qu'il y ait plus d'automatismes et de sécurité collective sur ce plan défensif. On prend tout de même moins de buts. On est dans cette zone de progression."