FC Sochaux Mercato : Le départ d’un défenseur acté en interne

Le FC Sochaux est sur le point de se séparer de l’un de ses défenseurs. Aux dernières nouvelles, Jason Pendant serait tombé d’accord avec sa direction pour quitter le club de Ligue 2. Il pourrait rebondir en MLS dans les prochaines heures.

Le FC Sochaux disposé à se séparer de Jason Pendant

Fin de suspense pour Jason Pendant ! Le défenseur français ne devrait pas terminer la saison sous le maillot jaune et bleu. Et pour cause, le joueur de 23 ans aurait reçu le feu vert pour son départ de Sochaux. En effet, le quotient L’Est Républicain révèle que le vice-capitaine de FC Sochaux s'est mis d'accord avec ses dirigeants pour quitter le club de Ligue 2 dès cet hiver.

Les Sochaliens, qui souhaitaient conserver le défenseur, se seraient fait une raison sur ce dossier. Ils auraient finalement décidé de laisser filer le joueur avant la fin de son contrat qui expirait à l’issue de la saison.

Direction la Major League Soccer

Ayant obtenu un « bon de sortie », Jason Pendant serait proche de rebondir en Major League Soccer (MLS). La source explique que le Français est déjà à New York afin de finaliser les derniers détails de son transfert au sein du club des Red Bulls. Il devrait passer la traditionnelle visite médicale avant de s’engager dans le club américain. Une officialisation devrait tomber dans les prochaines heures.

Jason Pendant a disputé 17 rencontres cette saison avec le FC Sochaux.