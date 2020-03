OGC Nice : Vieira identifie le point faible de son équipe

Neuvième de Ligue 1 après 27 journées disputées, l'OGC Nice de Patrick Vieira va certainement jouer sa saison lors des trois prochaines rencontres. Et cela commence par la réception de l'AS Monaco, le grand rival de la Côte d'Azur.

Patrick Vieira : "On manque d’agressivité, de vice"

L'OGC Nice va-t-il enfin réussir à faire son entrée dans le peloton des véritables candidats à l'Europe ? Toujours en retrait depuis le début de la saison, le club azuréen a devant lui trois matches qui pourraient soit le condamner à finir dans le ventre mou du Championnat, soit lui faire espérer une fin de saison à suspense.

Avant d'aller défier le PSG au Parc des Princes le 15 mars puis de recevoir Montpellier six jours plus tard, les Niçois vont tout d'abord devoir bien négocier le derby face à l'AS Monaco, un club sur lequel le Gym n'a que deux points de retard.

Conscient de l'ampleur de la tâche qui attend son équipe lors de cette rencontre - "Monaco est une équipe performante et dangereuse en phase offensive. Elle possède beaucoup d’individualités qui peuvent faire la différence à tout moment" - Patrick Vieira espère surtout que son équipe va retenir la leçon de ses erreurs passées et qu'elle saura montrer plus de sang-froid et d'expérience dans les moments chauds de ce duel.

"À Bordeaux, on prend un but alors qu’on est à sept contre trois. On manque d’agressivité, de vice. On doit faire faute avant. C’est ça aussi l’expérience. On a décelé ça depuis le début de saison. Mes joueurs ne sont pas trop gentils, ont de la personnalité. Ils vont apprendre de leurs erreurs. J’ai toujours confiance en eux. Contre Monaco, ils seront présents dans tous les domaines", a déclaré le confiant entraîneur de l'OGCN dans des propos rapportés par Nice-Matin.

Nettement battus au match aller (1-3), les Niçois ont en tout cas une grosse revanche à prendre sur leurs rivaux.