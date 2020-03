OM Mercato : Et un prétendant de plus pour Morgan Sanson

Cité sur le départ de l’ OM en fin de saison, Morgan Sanson ne devrait pas manquer de courtisans. Un nouveau prétendant viendrait de s’ajouter à la très longue liste de clubs désireux d’attirer le milieu de terrain de l’ Olympique de Marseille.

Morgan Sanson sur le départ de l’ OM la saison prochaine ?

Le mercato estival de l’ OM sera très mouvementé. André Villas-Boas souhaite des renforts pour faire une bonne figuration en cas de qualification en Ligue des Champions. En revanche Jacques-Henri Eyraud et son conseiller Paul Aldridge sont plus soucieux de renflouer les caisses du club. Pour y parvenir, ils comptent vendre des joueurs, dont Morgan Sanson.

Une opération d’autant envisageable que l’ancien Montpelliérain aurait négocié et obtenu un bon de sortie valable cette fin de saison lors de sa prolongation avec l’ Olympique de Marseille en 2018. Et l’ex-Manceau verrait plusieurs clubs se lancer à ses trousses. West Ham United, Southampton, Wolverhampton, Everton (Premier League), Hertha Berlin (Bundesliga), FC Séville et Valence FC (Liga) seraient très chauds pour le recruter. Une longue liste à laquelle il faudrait désormais ajouter Aston Villa.

Aston Villa nouveau prétendant du Marseillais ?

Selon Birmingham Live, Aston Villa est tombé sous le charme du natif de Saint-Doulchard. Les recruteurs villans font même désormais de la signature de l’Olympien de 25 ans une priorité pour leur prochain recrutement estival.

Enfin, rappelons que Morgan Sanson est lié à l’ Olympique de Marseille jusqu’en juin 2022.