OL : Koeman donne des nouvelles fraiches de Memphis Depay

Blessé gravement, Memphis Depay a été opéré du genou en décembre et est en pleine rééducation. Le sélectionneur de l’attaquant de l’ OL a donné de ses nouvelles, à trois mois de l’Euro 2020.

Memphis Depay, Koeman espère son retour pour l'Euro 2020

Memphis Depay a été victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche le 15 décembre 2019. C’était lors du match entre l’ OL et le Stade Rennais (0-1). Opéré quelques jours plus tard, le capitaine de l’Olympique Lyonnais a entamé sa phase de rééducation en février dernier. Il a commencé une course contre la montre afin d’être disponible pour disputer l’Euro 2020.

Sera-t-il prêt pour la compétition en juin 2020 ? Ronald Koeman est allé s’enquérir des nouvelles du buteur de la sélection des Pays-Bas. « Je suis allé voir Memphis à Rome. Je suis en contact avec lui et tout se déroule selon leur programme », a-t-il rassuré dans des propos relayés par Foot01.

« Cela peut aller un peu plus vite que les autres séances de rééducation, mais il est encore beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions. Je prends tous les paramètres en compte. Le temps nous le dira », a expliqué le sélectionneur des Oranje. Ronald Koeman a appris qu’il est également « en contact avec le médecin » qui suit Memphis Depay.

Pour rappel, le chirurgien italien de Memphis Depay, Pier Paolo Mariani avait donné des assurances sur le programme de re-athlétisation de ce dernier. « C’est physiquement possible qu’il revienne à temps pour l’Euro 2020. Je vous garantis que tout ira bien. Je fais tout mon possible pour que tout se passe bien. Toutes les statistiques sont bonnes… On va y arriver », avait confié le médecin au média néerlandais NOS.